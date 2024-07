Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. In Lagerhalle eingebrochen.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte sind zwischen Freitag und Sonntag (05. - 07.07.2024) in eine Lagerhalle in der Schillerstraße eingebrochen. Durch das gewaltsame Öffnen einer Tür gelangten sie in die Halle, die auf der Suche nach Diebesgut durchsucht wurde. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Zeugenhinweise zum Einbruch richten Sie bitte unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

