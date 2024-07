Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Diebstahl aus Baucontainer auf Baustelle.

Lippe (ots)

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Sonntagabend (07.07.2024) gegen 21.30 Uhr, wie drei unbekannte Personen einen verschlossenen Baucontainer auf einer Baustelle in der Bergstraße aufbrachen. Alle Einbrecher waren männlich und dunkel gekleidet, einer trug eine gelbe Warnweste. Aus dem Container stahlen sie nach ersten Erkenntnissen vier Akkuwerkzeuge der Marke "Makita" mit Koffer und Zubehör im Wert von rund 1200 Euro. Die Täter flüchteten mit ihrer Beute in einem weißen Fahrzeug mit Herforder Kennzeichen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Wer im Bereich der Bergstraße am Sonntagabend verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

