FW-E: Medizinischer Notfall am Kennedyplatz - 14 Personen leiden unter Übelkeit

Essen-Stadtkern, Kennedyplatz, 30.05.2024, 15:50 Uhr (ots)

Am 30.05.2024 gegen 16 Uhr wurde die Feuerwehr Essen zu einem Einsatz am Kennedyplatz gerufen. Insgesamt klagten 14 Personen nach dem Besuch eines Verkaufsstandes über Übelkeit und Erbrechen.

Die Feuerwehr Essen rückte mit einem Großaufgebot an Rettungsmitteln aus, um die betroffenen Personen zu versorgen. Vor Ort wurden die Patienten umgehend durch den Leitenden Notarzt der Stadt Essen untersucht. Glücklicherweise war keiner der Betroffenen in einem kritischen Zustand, sodass kein Transport in ein Krankenhaus erforderlich war.

Aufgrund der Vorfälle schloss die Polizei einen Verkaufsstand vor Ort. Die Ermittlungen zur Ursache des plötzlichen Gesundheitsproblems laufen derzeit.

Im Einsatz waren acht Einsatzmittel des Rettungsdienstes, der Leitende Notarzt, der Führungsdienst sowie ein Löschfahrzeug zur Unterstützung für ca. zwei Stunden vor Ort.

