Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal. Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt.

Lippe (ots)

Auf der Sternberger Straße in Höhe der Burg Sternberg verunfallte am Sonntagvormittag (07.07.2024) ein Motorradfahrer aus Brandenburg. Der 53-Jährige fuhr gegen 11.15 Uhr mit seiner Ducati in Richtung Linderhofe. Nach ersten Erkenntnissen verlor er aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Motorrad, kam von der Straße ab und fuhr in einen Graben. Der Mann fiel von der Ducati, die wiederum aus dem Graben heraus auf die Fahrbahn zurückgeschleudert wurde. Durch den Sturz erlitt der Brandenburger schwere Verletzungen. Dank einem Zeugen wurde schnell der Notruf gewählt. Dieser und eine weitere Ersthelferin kümmerten sich vorbildlich um den Verletzten, bis eine Rettungswagenbesatzung eintraf und der Mann in ein Krankenhaus gebracht wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 9000 Euro - neben dem komplett beschädigten Motorrad wurden drei Leitpfosten und ein Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen. Ausgelaufene Betriebsstoffe streute die Feuerwehr ab.

