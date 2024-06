POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisster Senior (82) aus Davenstedt verletzt aufgefunden

Hannover (ots) - Die am 19.06.2024 in Hannover-Limmer in einem Karton vermeintlich ausgesetzte Katze wurde tatsächlich nicht ausgesetzt. Dies teilten am Samstag, 22.06.2024, gegen 12:00 Uhr zwei Frauen im Alter von 63 und 37 Jahren der Polizei mit. Eine der Frauen hatte die Katze ursprünglich als ausgesetztes Tier ...

mehr