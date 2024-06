Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermeintlich ausgesetzte Katze in Hannover-Limmer wurde nicht ausgesetzt

Hannover (ots)

Die am 19.06.2024 in Hannover-Limmer in einem Karton vermeintlich ausgesetzte Katze wurde tatsächlich nicht ausgesetzt. Dies teilten am Samstag, 22.06.2024, gegen 12:00 Uhr zwei Frauen im Alter von 63 und 37 Jahren der Polizei mit. Eine der Frauen hatte die Katze ursprünglich als ausgesetztes Tier gemeldet (wir haben berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5804937).

Unter Tränen und sichtlich aufgelöst erklärten die beiden Frauen, Mutter und Tochter, dass die Geschichte über das Aussetzen der Katze erfunden war. Die 37-Jährige ist die eigentliche Besitzerin der Katze. Die Familie war mit dem Verhalten des jungen Tieres überfordert, da es wiederholt die Kinder im Haushalt angriff und verletzte. Aufgrund eines Aufnahmestopps im Tierheim sahen sie sich gezwungen, die Katze als Fundkatze bei der Polizei abzugeben, anstatt sie auszusetzen. Dabei war die Katze nur kurzzeitig in einem Karton untergebracht.

Der Presseaufruf der Polizei löste ein schlechtes Gewissen bei der Familie aus, so dass sie sich entschloss, die Wahrheit zu offenbaren und den Sachverhalt richtigzustellen. Beide Frauen waren während des gesamten Gesprächs mit der Polizei sichtlich aufgewühlt und betonten mehrfach, dass sie der Katze nichts Böses antun wollten und sich lediglich in einer verzweifelten Situation befunden hätten.

Die Besitzerin der Katze muss nun die Kosten tragen, die durch die Unterbringung im Tierheim entstanden sind.

Das Bildmaterial aus der ursprünglichen Meldung wurde entfernt.

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell