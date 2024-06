POL-H: Zeugenaufruf: Katze in Hannover-Limmer ausgesetzt. Wer kann Hinweise geben?

Polizeidirektion Hannover

Zeugenaufruf: Katze in Hannover-Limmer ausgesetzt. Wer kann Hinweise geben?

Hannover

Am Mittwoch, 19.06.2024, hat eine aufmerksame Anwohnerin eine Katze in einem zugeklebten Pappkarton entdeckt und zur Polizei gebracht. Das hilflose Tier war zuvor von einer bislang unbekannten Person ausgesetzt worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können. Eine 63-jährige Anwohnerin wunderte sich, als sie gegen 08:30 Uhr in der Zimmermannstraße ein Miauen aus der Nähe einer Litfaßsäule hörte. Sie bemerkte einen mit Klebeband verschlossenen Pappkarton mit Löchern an der Oberseite, der auf einer Bank stand. Da die Hannoveranerin sofort eine ausgesetzte Katze darin vermutete, brachte sie den Karton direkt zum Polizeikommissariat Hannover-Limmer. Dort staunten die Beamtinnen nicht schlecht, als sie eine verängstigte schwarz-weiße Katze in dem Karton vorfanden. Die Beamtinnen informierten umgehend den Tierschutz, der die Katze bei sich aufnahm. Bei dem Tier handelt es sich um eine etwa einjährige schwarz-weiße Katze, die sich in einem guten Gesundheitszustand befindet. Über den Besitzer oder die Besitzerin ist bislang nichts bekannt.

Die Polizei hat gegen den unbekannten Halter ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Telefonnummer 0511-109 3915 zu melden. /rod, san

