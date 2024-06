POL-H: Hannover/Oberhausen: Gemeinsamer Schlag von Staatsanwaltschaft und Polizei gegen bundesweit agierende "WhatsApp-Betrügerbande"

Hannover (ots) - Die Kriminalprävention informiert und berät Interessierte an vier Terminen im Juni und Juli in hannoverschen Freibädern. So will die Polizei Hannover mit einer Aufklärungskampagne auch in diesem Jahr auf das erhöhte Diebstahlsrisiko von Fahrrädern an öffentlichen Orten aufmerksam machen. ...

mehr