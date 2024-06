Polizeidirektion Hannover

POL-H: "Damit das Spaßbad nicht mit Frust endet..." - Aktionen der Polizei Hannover gegen Fahrraddiebstähle an Freibädern

Hannover (ots)

Die Kriminalprävention informiert und berät Interessierte an vier Terminen im Juni und Juli in hannoverschen Freibädern. So will die Polizei Hannover mit einer Aufklärungskampagne auch in diesem Jahr auf das erhöhte Diebstahlsrisiko von Fahrrädern an öffentlichen Orten aufmerksam machen.

Saisonstart für Badegäste und Fahrraddiebe. Gegen Letztere will die Polizeidirektion Hannover auch in diesem Jahr mit einer Sicherheitskampagne vorgehen. Unter dem Motto "Damit das Spaßbad nicht mit Frust endet..." können sich interessierte Freibadbesucherinnen und -besucher im Juni und Juli über das Thema "Fahrrad sichern" informieren und mit den Beamtinnen und Beamten ins Gespräch kommen. Auch Fahrradcodierungen sind an diesen Tagen möglich - Eigentumsnachweis und Ausweis nicht vergessen!

Es werden folgende Termine angeboten:

- Annabad, 18.06.2024, 13:00 - 15:00 Uhr - Misburger Bad, 24.06.2024, 11:00 - 13:00 Uhr - Strandbad Maschsee, 25.06.2024, 11:00 - 13:00 Uhr - Volksbad Limmer, 18.07.2024, ab 10:00 Uhr

"Mit unserer Aktion 'Fahrrad sichern' möchten wir die Freibadbesucherinnen und -besucher daran erinnern, vor dem Badespaß nicht die Sicherheit ihres Fahrrades zu vernachlässigen. Mit einfachen Maßnahmen, wie z.B. das Fahrrad nicht nur abzuschließen, sondern auch an einem geeigneten Gegenstand anzuschließen, kann jeder dazu beitragen, Fahrraddiebstähle zu verhindern", so Mandy Eckhardt, Beauftragte für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Hannover. /mini, dd

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell