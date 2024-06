Polizeidirektion Hannover

POL-H: Lehrte-Hämelerwald: 87-Jähriger aus Seniorenheim vermisst - Wer hat Adolf B. gesehen?

Hannover (ots)

Seit Sonntag, 16.06.2024, sucht das Polizeikommissariat Lehrte mit einem Foto nach einem 87-jährigen Mann. Adolf B. wurde zuletzt am 15.06.2024 gegen 19:00 Uhr in einem Seniorenheim in Lehrte gesehen. Da der Senior orientierungslos ist, kann die Polizei eine Eigengefährdung nicht ausschließen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Lehrte wurde Adolf B. am 15.06.2024 gegen 20:40 Uhr von Mitarbeitern des Seniorenheims in der Hildesheimer Straße im Ortsteil Hämerlerwald als vermisst gemeldet. Zuletzt wurde er gegen 19:00 Uhr in dem Seniorenheim gesehen. Seitdem sucht die Polizei nach dem 87-Jährigen. Umfangreiche Suchmaßnahmen, unter anderem mit einem Personenspürhund sowie auch der Einsatz eines Hubschraubers, führten nicht zum Auffinden des Seniors. Deshalb wendet sich die Polizei mit der Bitte um Zeugenhinweise an die Bevölkerung. Adolf B. ist 175 cm groß, hat kurze graue Haare, eine korpulente Figur und ist Brillenträger. Bekleidet war er mit einem Hemd und einer Jeanshose. Außerdem trug er eine Schirmmütze.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Seniors geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Lehrte unter der Telefonnummer 05132 827-115 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. /san

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell