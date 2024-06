Polizeidirektion Hannover

POL-H: Frontalzusammenstoß in Hannover-Stöcken. Pedelecfahrerin leicht verletzt, Fahrradfahrer flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Mittwochnachmittag, 12.06.2024, sind eine 45-jährige Pedelecfahrerin und ein Fahrradfahrer auf dem Radweg der Straße "Am Leineufer" (Bundesstraße 6), Ecke Mecklenheidestraße, frontal zusammengestoßen. Während die 45-Jährige leicht verletzt wurde, entfernte sich der Unfallgegner unerkannt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr die 45-Jährige gegen 13:45 Uhr mit ihrem Pedelec die Fußgänger- und Radfahrerfurt "Am Leineufer" in Richtung Mecklenheidestraße und stieß im Bereich der Gleise mit einem entgegenkommenden Radfahrer zusammen. Während die Hannoveranerin leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde, entfernte sich der Mann unerkannt von der Unfallstelle. Der flüchtige Fahrer war etwa 40 bis 50 Jahre alt, hatte grau-dunkle Haare und eine normale Statur. Seine Kleidung war komplett schwarz, das Innenfutter der Kapuze jedoch rot. Er fuhr ein schwarzes Fahrrad.

Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalls aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /san, mini

