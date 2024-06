POL-H: Nachtragsmeldung: 77-Jähriger aus Hannover-Kleefeld wohlbehalten angetroffen

Hannover (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, 09.06.2024, haben zwei maskierte Männer eine Tankstelle an der Straße Jädekamp in Hannover überfallen. Die Täter bedrohten den Angestellten mit einem Brecheisen und einem Messer und erbeuteten Bargeld. Anschließend flüchteten sie in Richtung Mecklenheidestraße. Wer kann Hinweise zu Tat und Tätern geben? Nach ...

