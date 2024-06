Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 41-Jährige per Haftbefehl gesucht - Festnahme durch Bundespolizei

Düsseldorf (ots)

Bundespolizisten nahmen am Montagmorgen (10. Juni), um 09.45 Uhr eine Frau im Düsseldorfer Hauptbahnhof fest. Die Staatsanwaltschaft Hamburg suchte per Haftbefehl nach ihr. Sie wurde an die Justizvollzugsanstalt übergeben.

Beamte der Bundespolizei kontrollierten die 41-jährige Deutsche nach einer vorrausgegangenen Straftat am Bahnsteig zu Gleis 5 des Düsseldorfer Hauptbahnhofes. Dabei stellten die Uniformierten fest, dass sie durch die Staatsanwaltschaft Hamburg per Haftbefehl ausgeschrieben wurde. Aufgrund einer Beleidigung wurde sie zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 30 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen verurteilt.

Die Geldsumme von insgesamt 989 Euro konnte die Frau nicht begleichen und wurde an die nächste Justizvollzugsanstalt übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell