BPOL NRW: 33-Jähriger mit Jagdmesser widersetzt sich Bundespolizisten

Köln (ots) - In einer Drogerie im Kölner Hauptbahnhof soll ein 27-Jähriger am gestrigen Montag eine Flasche Parfüm entwendet haben. Erschwerend kam hinzu, dass der Ungar ein Brotmesser griffbereit in seiner Bauchtasche hatte. Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Gegen 14:40 Uhr beobachtete ...

