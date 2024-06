Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Erst Einer, dann Zwei: Bundespolizei in Bonn vollstreckt Haftbefehle

Bonn (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am gestrigen Montag im Bonner Hauptbahnhof einen 50-Jährigen, der einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Koblenz hatte. Während die polizeilichen Maßnahmen noch liefen, stellte die Staatsanwaltschaft Bonn einen weiteren Haftbefehl gegen den Ungarn aus.

Gegen 10:15 Uhr unterzogen Einsatzkräfte den 50-Jährigen im Bereich des Bahnsteigs 1 einer Kontrolle und stellten seine Identität fest. Diese ergab eine offene Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft Koblenz, die nach erlassenem Strafbefehl wegen Diebstahls, nach dem Ungarn suchte. Eine fällige Geldstrafe in Höhe von ca. 1000 Euro konnte er nicht begleichen, sodass ihn die Uniformierten festnahmen und zunächst dem Bundespolizeirevier Bonn zuführten. Dabei blieb es jedoch nicht: In der Zwischenzeit stellte auch die Staatsanwaltschaft Bonn einen Haftbefehl gegen den bereits Gesuchten aus. In einem Strafbefehl des Amtsgerichts Bonn, auch hier wegen Diebstahls, war er zu einer Geldstrafe von ca. 435 Euro verurteilt worden, welche er ebenfalls nicht entrichten konnte. Dem ohnehin Festgenommenen blieb nichts anderes übrig, als die Ersatzfreiheitsstrafen anzutreten, die er für voraussichtlich insgesamt 49 Tage in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen muss.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell