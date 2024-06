Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Brotmesser in der Bauchtasche: Bundespolizei eröffnet Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffen

Köln (ots)

In einer Drogerie im Kölner Hauptbahnhof soll ein 27-Jähriger am gestrigen Montag eine Flasche Parfüm entwendet haben. Erschwerend kam hinzu, dass der Ungar ein Brotmesser griffbereit in seiner Bauchtasche hatte. Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Gegen 14:40 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv der Filiale den 27-Jährigen, wie er die Duftflasche aus dem Regal entnahm und in seiner rechten Jackentasche verstaute. Statt zu bezahlen verließ er anschließend die Filiale. Der Wert des Duftes belief sich auf ca. 110 Euro. Der Detektiv stoppte den Mann und zog die Bundespolizei hinzu. Der Ungar wies selbstständig auf das Messer in seiner Tasche hin. Die Einsatzkräfte stellten die Identität des Tatverdächtigen fest und führten einen Atemalkoholtest bei ihm durch. Dieser ergab knapp zwei Promille. Das Brotmesser stellten sie sicher. Der wegen Diebstahls bereits Polizeibekannte wurde zudem von der Staatsanwaltschaft Traunstein aufgrund Erschleichens von Leistungen mit einer Aufenthaltsermittlung gesucht. Die Bundespolizisten eröffneten ein Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffen und entließen den Ungarn aus den polizeilichen Maßnahmen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell