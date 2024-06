Polizeidirektion Hannover

POL-H: Groß-Buchholz: Versuchter Raub nach "Wasserwerkertrick" zum Nachteil einer 84-Jährigen - die Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Am Samstagnachmittag, 08.06.2024, hat sich ein Unbekannter als Wasserwerker ausgegeben und eine 84-jährige Hannoveranerin unter einem Vorwand nach Ihren Wertsachen gefragt. Als die Seniorin diese nicht herausholte, sperrte er sie ein und durchsuchte ihre Wohnung. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover klingelte gegen 15:30 Uhr ein Mann an der Tür der Frau in Groß-Buchholz, gab sich als Wasserwerker aus und verschaffte sich unter dem Vorwand eines Wasserschadens in der Nachbarschaft Zutritt zu ihrer Wohnung. Nach der angeblichen Überprüfung von Wasserhähnen und Heizungsventilen forderte er die Seniorin auf, ihm ihre Wertsachen zu zeigen. Als die 84-Jährige sich weigerte, durchsuchte der Täter mehrere Schränke und Schubladen. Währenddessen schloss er die Seniorin zeitweise in verschiedenen Räumen ihrer Wohnung ein. Anschließend verließ der Mann die Wohnung und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Ob er Wertgegenstände gefunden und mitgenommen hat, ist bislang nicht bekannt. Die Frau blieb unverletzt.

Nach den Angaben der Hannoveranerin ist der Mann etwa 50 Jahre alt, 1,80 Meter groß, korpulent und hat ein rundliches Gesicht.

Der Zentrale Kriminaldienst ermittelt wegen versuchten Raubes und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /mini, san

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell