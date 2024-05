Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen, A5 - Lastwagen umgekippt - A5 blockiert

Kappel-Grafenhausen (ots)

Aktuell ist die A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe bei Kappel-Grafenhausen blockiert. Ein Lastwagen, beladen mit Altglas, ist am Dienstagvormittag aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrspur abgekommen und gegen 10 Uhr umgekippt. Der Lastwagen steht quer und alle Fahrspuren sind komplett mit Glasscherben übersät, weshalb derzeit kein Durchkommen möglich ist. Eine Ausleitung an der Anschlussstelle Rust ist in der Vorbereitung. Derzeit liegen keine Erkenntnisse über verletzte Personen vor. Die Maßnahmen an Unfallstelle sind am Laufen.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell