Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Fahrzeug überschlagen

Ettenheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es gegen 0 Uhr in Ettenheim zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 20-jährige Fahrer eines Pkws auf der L 103 aus Richtung Freiamt kommend in Fahrtrichtung Ettenheimmünster. Offenbar aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Heranwachsende nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf fuhr der Pkw den angrenzenden Hang hinauf, überschlug sich anschließend und landete mitten auf der Fahrbahn auf dem Dach. Das Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Fahrer und zwei weitere Insassen des Pkws zogen sich leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. /su

