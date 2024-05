LPI-NDH: Vereinsheim von Dieben heimgesucht

Wahlhausen (ots) - Am Dienstag, 30. April, war es in der Kreisstraße in Wahlhausen zum Brand in einem Holzverarbeitungsunternehmen gekommen. Die Polizei berichtete: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5769344 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5769805 Im Ergebnis der Brandortuntersuchung ist ein Funkenflug als Brandursache wahrscheinlich. ...

