LPI-NDH: Zweite Ergänzungsmeldung: Spänelager in Brand

Nordhausen (ots) - Polizei und Feuerwehr rückten in der Nacht zu Dienstag in die Reichsstraße aus. Hier wurde Unrat, der sich in einem Einkaufswagen befand, in Brand gesetzt. In weiterer Folge entstand Sachschaden an dem Einkaufswagen. Auch die Hauswand des Marktes wurde in Mitleidenschaft gezogen. Bei Eintreffen der Feuerwehr war der Brand in dem Einkaufswagen durch den Regen bereits gelöscht. Die Höhe des ...

