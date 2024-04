LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Spänelager in Brand

An der Schmücke (ots) - Ein Kind erlitt am Montag Verletzungen, als es unter einem Carport zu einer Verpuffung kam. Ersten Erkenntnissen nach hantierte das Kind an einem Rasenmäher. Möglicherwiese kam im Rahmen eines Betankungsvorganges zu dem Unfall. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik zur weiteren Versorgung gebracht. Die Ermittlungen, wie es zu dem Zwischenfall kam, dauern an. Rückfragen ...

