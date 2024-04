LPI-NDH: Spänelager in Brand

Bad Langensalza (ots) - In einer Kleingartenanlage in der Jahnstraße kam es am Sonntag gegen 16.00 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz. Durch das Einschreiten der Kameraden der im Einsatz befindlichen Feuerwehren konnte das Abbrennen des Gebäudes verhindert werden. Als Brandursache gilt der technische Defekt eines Kühlschranks als wahrscheinlich. Der Sachschaden beträgt etwa eintausend Euro. Personen kamen in Folge des Brands nicht zu Schaden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

