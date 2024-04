Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dreister Diebstahl

Sondershausen (ots)

In einer sonderhäuser Physiotherapiepraxis erbeutete am Montag ein unbekannter Täter einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Unbekannte entwendete eine Bargeldkasse und ein weiteres Behältnis, in dem Geld lagerte, aus dem Empfangsbereich. Die Polizeiinspektion Kyffhäuser ermittelt nun zur Tat.

