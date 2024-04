LPI-NDH: Auseinandersetzung endet mit Polizeieinsatz und Anzeigen

Ellrich (ots) - Am Montag stürzte ein Jugendlicher mit seinem Fahrrad gegen 16.30 Uhr so schwer, dass er zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht wurde. Nach ersten Erkenntnissen war der 14-Jährige mit seinem Fahrrad von einem Stromverteilerkasten gesprungen und in der Folge gestürzt. Der Inspektionsdienst ermittelt zu dem Unfall. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

