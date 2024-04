Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendlicher bei Fahrradsturz schwer verletzt

Ellrich (ots)

Am Montag stürzte ein Jugendlicher mit seinem Fahrrad gegen 16.30 Uhr so schwer, dass er zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht wurde. Nach ersten Erkenntnissen war der 14-Jährige mit seinem Fahrrad von einem Stromverteilerkasten gesprungen und in der Folge gestürzt. Der Inspektionsdienst ermittelt zu dem Unfall.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell