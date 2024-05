Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto mit Waschbär kollidiert

Lengefeld (ots)

Ein 22-jähriger Autofahrer befuhr am Montagabend, gegen 22.40 Uhr, die Bundesstraße 247 aus Richtung Dingelstädt kommend in Richtung Mühlhausen, als kurz vor dem Abzweig Lengefeld plötzlich ein Waschbär auf die Fahrbahn lief. Der Autofahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Der Waschbär verendete an der Unfallstelle.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell