LPI-NDH: Mehrere Scheiben eingeschlagen

Mühlhausen (ots) - Am Windeberger Kreuz erbeuteten Unbekannte zwischen dem 3. und 6 Mai aus einem Baucontainer eine Kaffeemaschine. An der selben Baustelle entwendeten sie etwa 200 Liter Dieselkraftstoff aus einer Baumaschine. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Mühlhäuser Polizei unter der Telefonnummer 03601745110 entgegen. Aktenzeichen: 0115916 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

