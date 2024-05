POL-OG: Rastatt - Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss

Baden-Baden (ots) - Am Montagnachmittag kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leichte Verletzungen erlitt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 31-jähriger BMW-Lenker die B500 talwärts, zwischen Schwanenwasen und Zimmerplatz in der dortigen 50´er Zone, vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit. Dort kam er am ...

