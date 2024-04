Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Körperverletzung und Widerstand gegenüber PVB in der Oststadt in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am Nachmittag des 14.04.2024 kam es in der Salvador-Allende-Straße in Neubrandenburg zu einem polizeilichen Einsatz in Folge einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 21-jährigen Syrer und einem 65-jährigen, sowie einem 39-jährigen Ukrainer. Im Zuge dieser Auseinandersetzung erlitten alle Beteiligten wechselseitige Verletzungen, deren ambulante Behandlung durch den Einsatz von Rettungskräften gewährleistet wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde während der Auseinandersetzung durch den Syrer auch ein Gegenstand zur Drohung eingesetzt, welcher einer Machete glich. Der genaue Ablauf der Auseinandersetzung ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Gegen alle vorgenannten Beteiligten wurden Strafverfahren eingeleitet. Während der Sachverhaltsaufklärung störten ein unbeteiligter 17-jähriger sowie ein unbeteiligter 19-jähriger Syrer die polizeilichen Maßnahmen am Einsatzort. Ihnen wurden Platzverweise erteilt, denen nicht Folge geleistet wurde. Weiter wurden sie gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten übergriffig, so dass unmittelbarer Zwang seitens der Polizei angewendet werden musste. Hierbei wurde ein Beamter leicht verletzt. Gegen die beiden 17-jährigen und 19-jährigen Syrer wurden Strafverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Im Auftrag David Haupt Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

