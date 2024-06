Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Person flüchtet zu Fuß nach Unfall auf der Autobahn (A) 37

Hannover (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 17.06.2024, hat eine unbekannte Person auf der A 37 einen Unfall verursacht und ist anschließend zu Fuß geflüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise zur Identität und zum Unfallhergang.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Autobahnpolizei Hannover befuhr eine bislang unbekannte Person mit einem roten Audi R8 Spyder gegen 23:35 Uhr die A 37 in Richtung Hildesheim. In einem Baustellenabschnitt zwischen Hannover-Kirchhorst und Hannover-Buchholz geriet der Audi aus bislang ungeklärter Ursache nach links gegen die provisorischen Schutzplanken der Baustelle, durchbrach diese und fuhr weiter durch den Gegenverkehr gegen die dortige feste Seitenschutzplanke. Dort zum Stehen gekommen, verließen die zuvor am Steuer sitzende Person und ein mutmaßlicher Beifahrer oder eine Beifahrerin das Unfallfahrzeug und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung.

Beim Durchbrechen der Schutzplanke verlor das Unfallfahrzeug Teile, über die ein VW fuhr und ebenfalls verunfallte. Die 32-jährige Fahrerin blieb unverletzt. Die provisorische Mittelschutzplanke zwischen den beiden Fahrstreifen wurde durch den ersten Aufprall jedoch so verbogen, dass der Verkehr aus Richtung Celle nun in den Gegenverkehr geleitet wurde. Die alarmierten Polizeikräfte sperrten wenige Minuten später die Zufahrten zur Strecke, um einen weiteren Zustrom von Fahrzeugen zu verhindern. In der Folge kam es zu keinen weiteren Unfällen.

Für die Unfallaufnahme, die Fahrbahnreinigung und die Wiederherstellung der Baustellenabsperrung musste der Streckenabschnitt bis Montagmorgen 08:00 Uhr gesperrt bleiben. Eine Fahndung nach den Insassen des Audi R8 mit mehreren Streifenwagen, einer Polizeidrohne und einem Polizeihubschrauber blieb erfolglos. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 150.000 Euro. Die Ermittlungen des Verkehrsermittlungsdienstes dauern an.

Zur Unterstützung sucht dieser Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Identität der fahrenden Person oder dem Unfallhergang geben können. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Hannover unter 0511 109-8930 entgegen. /dd, rod

