POL-S: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und zirka 60.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitag (17.11.2023) auf der Uferstraße ereignet hat. Ein 40-jähriger Fahrer eines Mercedes Vito befuhr kurz vor 22.00 Uhr die Uferstraße in Fahrtrichtung Esslingen um an der Anschlussstelle Wangen auf die Otto-Konz-Brücke aufzufahren. Aufgrund einer Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage kam der Fahrzeugverkehr vor ihm zu stehen. Der 40-Jährige versuchte noch durch eine Ausweichbewegung nach links einem vor ihm fahrenden 33-jährigen Mercedes-Lenker auszuweichen, was ihm nicht gelang und kollidierte mit dessen linken Heck. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug des 33-Jährigen auf einen Audi eines 23-Jährigen geschoben. Bei der Ausweichbewegung des 40-Jährigen, fuhr dieser noch auf einen VW eines 30-Jährigen, welcher sich auf dem linken Fahrstreifen befand. Durch den Unfall wurde der 33-Jährige und sein 32-jähriger Mitfahrer leicht verletzt und zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug des 40-Jährigen und des 33-Jährigen waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

