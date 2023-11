Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Drei Männer bei Auseinandersetzung schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte/ -Degerloch (ots)

Bei einer Auseinandersetzung im Bereich des Mailänder Platzes sind am Freitagabend (17.11.2023) zwei 17 Jahre alte Männer und ein 18-Jähriger schwer und ein weiterer 17 Jahre alter Mann leicht verletzt worden. Kurz nach 20.00 Uhr gerieten junge Männer, deren Anzahl unbekannt ist, aus noch ungeklärten Gründen in Streit. In dessen Verlauf zwei 17-Jährige mit Messer schwer verletzt wurden. Die anderen beteiligten Personen erlitten Verletzungen, eine davon Gesichtsverletzungen durch einen Schlagstock. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei rannten die beteiligten Personen in unterschiedliche Richtungen davon. In Zuge der Fahndung konnten mehrere junge Männer in Tatortnähe und in der Innenstadt festgestellt werden. Ob diese mit der Auseinandersetzung etwas zu tun haben muss noch geklärt werden.

Gegen 20.20 Uhr meldeten Passagiere einer Stadtbahn der Linie U7 an der Haltestelle Waldau mehrere dunkel gekleidete junge Männer, einer davon hatte Verletzungen im Gesicht. Bei diesem handelt es sich vermutlich um den 18-Jährigen, der mit einem Schlagstock verletzt wurde. Eine eventuelle Tatbeteiligung an der Auseinandersetzung am Mailänder Platz bedarf noch weiterer Ermittlungen der Kriminalpolizei. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst versorgt, Lebensgefahr bestand nicht.

Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen, dem Tatablauf und weiteren Beteiligten dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

