Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Tatverdächtiger aus versuchtem Tötungsdelikt festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (16.11.2023) einen 29 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, einen 19-Jährigen mit Schlägen und Stichen schwer verletzt zu haben. Der Heranwachsende wurde zunächst als vermeintliches Opfer eines Fahrradunfalles ( siehe hierzu Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 08.10.2023 https://t1p.de/slk05 ) in ein Krankenhaus eingeliefert. Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei führten zu dem 29-Jährigen, dem vorgeworfen wird, am 08.10.2023 an der Waiblinger Straße bei einem Streit seinen Kontrahenten schwer verletzt zu haben. Der kosovarische Staatsangehörige wurde am Donnerstag (16.11.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Richter vorgeführt, der einen bestehenden Haftbefehl in Vollzug setzte und den Beschuldigten in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

