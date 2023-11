Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord/-Sillenbuch (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag (16.11.2023) in zwei Wohnungen an der Isolde-Kurz-Straße und der Baseler Straße eingebrochen, bei einem Haus an der Robert-Bosch-Straße blieb es beim Versuch. An der Isolde-Kurz-Straße hebelten die Täter zwischen 13.30 Uhr und 22.30 Uhr die Balkontür zum Schlafzimmer auf und durchwühlten den Raum. Sie stahlen Schmuck in bislang unbekannter Höhe und flüchteten über das Küchenfenster. An der Baseler Straße hebelten die Täter zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr die Terrassentür auf und stahlen zwei paar Stiefel im Wert von zirka 200 Euro. An der Robert-Bosch-Straße schlugen die Unbekannten die Terrassentür gegen 19.30 Uhr ein, flüchteten jedoch ohne Beute, als der Alarm auslöste. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden. Az.: 2309002/2023

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell