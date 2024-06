Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Unbefugte Bargeldabhebungen in Badenstedt und in der Calenberger Neustadt - Wer kennt diesen EC-Kartenbetrüger?

Hannover (ots)

Am Abend des 20.03.2024 und am frühen Morgen des 21.03.2024 hat ein unbekannter Mann mit zuvor entwendeten Kontokarten an zwei Geldautomaten in Hannover unberechtigt einen fünfstelligen Bargeldbetrag abgehoben. Seit Donnerstag, 20.06.2024, fahndet die Polizei mit Lichtbildern nach dem Betrüger. Wer kann Hinweise geben?

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Hannover hat ein unbekannter Täter im März dieses Jahres drei unberechtigte Bargeldabhebungen mit zuvor entwendeten Kontokarten an zwei verschiedenen Geldautomaten vorgenommen. Zwei dieser Abhebungen erfolgten am 20.03.2024 gegen 19:00 Uhr in der Badenstedter Straße, die dritte am 21.03.2024 gegen 00:15 Uhr in der Robert-Enke-Straße.

Nach den Aufnahmen der Überwachungskameras wird der Täter auf 30 bis 40 Jahre geschätzt. Er hat kurze dunkle Haare und einen dunklen Oberlippenbart. Bekleidet ist der Mann mit einer dunklen Daunenjacke, dunklen Schuhen und einer dunklen Trainingshose mit einem neongelben Zeichen am linken Oberschenkel. Außerdem trägt er eine Sonnenbrille und eine dunkle Kappe mit einem hellen Emblem auf der Stirn.

Die Polizeiinspektion Hannover ermittelt wegen Computerbetrugs und bittet Personen, die Hinweise auf die Identität des Täters geben können, sich unter der Telefonnummer 0511 109-2717 zu melden. Ein möglicher Zusammenhang mit dem Diebstahl der Kontokarten wird geprüft. /mini, dd

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell