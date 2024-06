Polizeidirektion Hannover

POL-H: Stressfrei reisen: So schützen Sie sich vor bösen Überraschungen. Tipps der Polizei Hannover

Damit der Sommerurlaub kein böses Ende nimmt, gibt die Kriminalprävention der Polizeiinspektion Hannover Tipps zur Vermeidung von Diebstahl und Betrug vor und während der schönsten Zeit des Jahres.

Die Sommerferien sind für viele der Höhepunkt des Jahres. Wochenlang wird geplant, dann gepackt und schließlich voller Vorfreude die Reise angetreten. Das machen sich auch Kriminelle zunutze. Damit es trotzdem die schönste Zeit des Jahres wird und bleibt, gibt die Polizeiinspektion Hannover einige Tipps, um das Risiko von Diebstahl oder Betrug vor und während des Urlaubs zu minimieren.

"Gerade in der Urlaubszeit ist es besonders wichtig, aufmerksam und vorsichtig zu sein. Reisende sollten stets darauf achten, ihre Wertsachen und Ausweispapiere sicher zu verwahren und sich vor möglichen Betrügereien zu schützen. Seien Sie vor allem an belebten Orten wie Flughäfen, Bahnhöfen und öffentlichen Plätzen wachsam. Einfache Maßnahmen wie das Anbringen von kleinen Schlössern an Ihrem Gepäck oder das Tragen eines Geldgürtels können dazu beitragen, dass Ihre Reise sicher und sorgenfrei verläuft. Vergessen Sie auch nicht, Ihre Wohnung während Ihrer Abwesenheit zu sichern. Bitten Sie Nachbarn oder Freunde, den Briefkasten regelmäßig zu leeren, und versuchen Sie, Ihr Haus bewohnt aussehen zu lassen, indem Sie Rollläden und Lichter mit variablen Bedienelementen anbringen. So machen Sie Ihre Rückkehr genauso sorgenfrei wie Ihre Reise", sagt Nina Bartel, Beauftragte für Kriminalprävention.

