Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Autofahrer rund zwei Wochen nach Unfall in Pattensen im Krankenhaus verstorben

Hannover (ots)

Rund zwei Wochen nach einem schweren Unfall in Pattensen ist ein 82-jähriger Mann im Krankenhaus verstorben. Der Senior war am 06.06.2024 in einem Kreisverkehr von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Pkw in einer Böschung gelandet (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5796100). Seit dem Unfall lag der Mann in einem Krankenhaus, wo er am Mittwoch, 19.06.2024, verstarb. /ram

