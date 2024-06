Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Mitte: Unbekannter Fahrradfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Fußgängerin - Zeugen gesucht!

Hannover (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer hat am Donnerstagabend, 20.06.2024, auf der Lister Meile in Hannover-Mitte eine 68 Jahre alte Fußgängerin erfasst und schwer verletzt. Ohne sich um die Verletzte zu kümmern, entfernte sich der Mann unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Hannover bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war die 68-Jährige gegen 17:45 Uhr vom Bahnhofsvorplatz kommend in Richtung Ernst-August-Galerie unterwegs. Sie wollte die Lister Meile an der Ampel bei Grünlicht überqueren. Als sie sich auf der dortigen Furt befand, kam aus ihrer Sicht von links ein Fahrradfahrer auf sie zu. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Seniorin zurück, stolperte dabei und stürzte. Als sie auf dem Boden lag, fuhr ihr der Fahrradfahrer vermutlich über den linken Fuß bzw. das linke Bein. Anschließend setzte der unbekannte Mann seine Fahrt in Richtung Hamburger/ Berliner Allee fort. Die 68-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der flüchtige Radfahrer wird wie folgt beschrieben: Der Mann ist circa 45 Jahre alt und hatte einen Dreitagebart. Er trug eine Basecap, ein T-Shirt, eine kurze blaue Hose und weiße Schuhe. Der Gesuchte fuhr ein Mountainbike mit auffallend dicken Reifen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Fahrradfahrer geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nash, dd

