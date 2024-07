POL-LIP: Leopoldshöhe. Baumaschinen aus Firmenfahrzeugen gestohlen.

Lippe (ots) - Polizei und Feuerwehr wurden am frühen Montagmorgen (08.07.2024) gegen 1.30 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in die Wotanstraße gerufen. Dort bemerkte ein 26-jähriger Bewohner durch einen Feuermelder glücklicherweise rechtzeitig, dass es auf dem Herd einer Küchenzeile im Kellerbereich unter der Treppe brannte. Er löschte die Flammen mit einem Feuerlöscher, so dass sich der Brand nicht ...

