POL-PDWO: Schaf aus dem Gehege gestohlen

Worms, am Fahrt (ots) - Am Morgen des 26.05.2024 wurde ein unbesetzter Transporter in Worms aus dem Rhein geborgen. In den frühen Morgenstunden wurde ein Angler in der Nähe der "Rheinperle" in Worms auf ein Fahrzeug aufmerksam, welches teilweise im Rhein versunken war. Schnell konnte er feststellen, dass sich glücklicherweise keine Personen im Fahrzeug befanden. Durch die hinzugezogenen Kräfte der Polizei aus Worms ...

mehr