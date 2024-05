Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Transporter aus Rhein geborgen

Worms, am Fahrt (ots)

Am Morgen des 26.05.2024 wurde ein unbesetzter Transporter in Worms aus dem Rhein geborgen.

In den frühen Morgenstunden wurde ein Angler in der Nähe der "Rheinperle" in Worms auf ein Fahrzeug aufmerksam, welches teilweise im Rhein versunken war. Schnell konnte er feststellen, dass sich glücklicherweise keine Personen im Fahrzeug befanden. Durch die hinzugezogenen Kräfte der Polizei aus Worms und der Wasserschutzpolizei aus Ludwigshafen konnte das Fahrzeug tatsächlich in beschriebener Position aufgefunden werden. Die Fahrzeugfront hing in mehreren kleinen Bäumen fest, was ein Abtreiben und damit eine Gefahr für die Schifffahrt verhinderte. Nach der gemeinsamen Bergung durch Feuerwehr, Abschleppdienst und Wasserschutzpolizei wurde festgestellt, dass der Motor und das Getriebe ausgebaut wurden und der Kraftstofftank leer war. Somit kam es nicht zu einer Verunreinigung des Rheins.

Unter welchen Umständen das nicht zugelassene Fahrzeug in den Rhein gelangt ist, ist gänzlich unbekannt und bedarf weiterer Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241- 852 0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

