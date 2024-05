Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Vollbrand eines Wohnhauses

Worms (ots)

Am Morgen des 14.05.2024 kam es in einem Wohnhaus in Dintesheim aus bislang unbekannter Ursache zu einem Vollbrand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht, Polizei und Rettungsdienst kamen ebenfalls vor Ort. Die drei Bewohner konnten das Anwesen nach Brandausbruch unverletzt verlassen. Die Kriminalinspektion Worms hat die Ermittlungen aufgenommen. Am 15.05.2024 fand eine Brandortbegehung durch Brandursachenermittler des Fachkommissariats sowie eines Brandsachverständigen statt. Die Auswertung und Bewertung der getroffenen Feststellungen dauern noch an. Aktuell kann zur Brandursache noch keine abschließende Aussage getroffen werden. Durch den Brand dürfte das Wohnhaus unbewohnbar sein. Nach ersten Schätzungen bewegt sich die Schadenshöhe im sechsstelligen Bereich.

