Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 11.05.2024

Diepholz (ots)

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Freitagnachmittag, gegen 17:20 Uhr, wird durch Zeugen der Polizei ein gestürzter Rollerfahrer in Lembruch auf der Diepholzer Straße gemeldet. Während der anschließenden Aufnahme des Sachverhaltes, wurde durch die Polizei bei dem gestürzten 45-jährigen Mann aus Hüde festgestellt, daß dieser erheblich unter dem Einfluß von Alkohol steht. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,21 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Durch den Sturz wurde weder der Mann verletzt noch sein Roller beschädigt.

Verkehrsunfall Stemshorn

Ein 64-jähriger Mann aus Bohmte befuhr mit seinem Kraftroller am Freitag gegen 14:00 Uhr die Reininger Straße in Richtung Haldemer Straße, als er kurz vor dieser Einmündung von einem LKW überholt wird. Dieser LKW hielt laut Angaben des Mannes während des Überholens einen zu geringen Sicherheitsabstand zu ihm ein, sodaß er, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, sein Fahrzeug nach rechts lenkte, dort allerdings gegen einen Bordstein stieß und zu Fall kam. Durch den Sturz wurde der Mann leicht verletzt. Der an dem Unfall beteiligte LKW entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Diepholz unter Tel. 05441/971-0 in Verbindung zu setzen.

Entlaufenes Zwergkaninchen sucht Eigentümer Am frühen Freitagmorgen gegen 6:00 h, wurde bei der Polizei Weyhe ein braunes Zwergkaninchen mit herunterhängenden Schlappohren abgegeben. Gefunden wurde es in der Straße "Am Weidufer" in Weyhe-Leeste. Um den Tier zunächst den Aufenthalt im Tierheim zu ersparen, wurde es vorübergehend in die Obhut eines Polizisten gegeben. Bislang hat sich niemand bei der Polizei gemeldet, der das Tier vermißt. Der Eigentümer oder jeder, der Hinweise auf diesen geben kann, soll sich bitte bei der Polizei Weyhe melden.

Einbruch in Schuhgeschäft im Ochtum-Park In der Zeit von Mittwochabend, 18:00 h, bis Freitagmorgen, 8:00 h, wurde in ein Schuhgeschäft an der Bremer Straße in Stuhr-Brinkum/Nord eingebrochen. Dazu wurde die Eingangstür mit Gewalt geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen wurde mindestens ein Laptop entwendet. Bei einem benachbarten Geschäft blieb der Einbruchsversuch unvollendet. Dort wurde lediglich das Schloß beschädigt. Eine genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Aufgrund der Lage des Tatortes ist es möglich, daß Zeugen Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge geben können.

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz, Jaschek, POK, ---WDL---

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell