POL-DH: --- Landkreis - Arbeitsreicher Feiertag für Polizei ---

Diepholz (ots)

Bei schönem Wetter waren am gestrigen Feiertag viele Menschen unterwegs und besuchten die im ganzen Landkreis Diepholz verteilten Veranstaltungen. Aber auch viele Treffpunkte zogen die Menschen an. Mit zunehmendem Alkoholkonsum im Laufe des Tages bekam es die Polizei dann auch mit mehreren Körperverletzungen zu tun.

Bereits am Vormittag, um kurz nach 11 Uhr, hatte ein polizeibekannter 32-Jähriger in einer Wohnung in Weyhe, Alte Hauptstraße, einen 34-Jährigen geschlagen. Anschließend war er auf die Straße gelaufen und hatte dort vor einer Gaststätte einen 57-Jährigen durch Schläge verletzt. Noch bevor die Polizei eintraf, flüchtete der wohnungslose 32-Jährige. Auch am Wieltsee und dem Bereich Alte Weser kam es im Laufe des Nachmittages und am Abend zu mehreren Körperverletzungen. Die Polizei musste zeitweise mit mehreren Streifenwagen bei den großen Gruppen Feiernder wieder für Ruhe sorgen. Beim Schützenfest in Sulingen, Lindern, hatten gegen 22.00 Uhr vier Unbekannte auf zwei 24 und 28-Jährige eingeschlagen und sie verletzt. Die Angreifer waren noch vor dem Eintreffen der Polizei geflüchtet. Auch beim Schützenfest in Bassum, Dimhausen, gerieten gegen 21.30 Uhr mehrere Personen aneinander. Dabei setzte ein Unbekannter auch Pfefferspray ein. Zwei 18-Jährige wurden leicht verletzt. Die Polizei klärte den Sachverhalt und beruhigte die Feiernden. In einer Kneipe im Richtweg in Weyhe gerieten gegen 19.45 Uhr zwei Gäste in Streit worauf ein 43-jähriger Gast einem anderen Gast mehrfach ins Gesicht schlug. Das Opfer musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Der 43-jährige Angreifer erhielt einen Platzverweis von der Polizei.

Zwei Radfahrer stürzten aufgrund ihrer Alkoholisierung und verletzten sich. In Drentwede, Dieckhaus, stürzte um 17.15 Uhr ein 53-Jähriger mit seinem Pedelec. Ein Alkoholwert von 1,7 Promille war wahrscheinlich der Grund für den Sturz. Auch in Syke-Barrien, Zum Walde, stürzte aufgrund seiner Alkoholisierung ein 61-jähriger Radfahrer. Beide mussten vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden. Zudem mussten Beide eine Blutprobe abgeben.

Diverse Streitigkeiten, Ruhestörungen und Hilfeersuchen sorgten zudem noch für einige polizeiliche Einsätze.

