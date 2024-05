POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 09.05.2024

Diepholz (ots) - Am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr landete in Cornau ein Pkw in einem Gewässer und versank bis zum Dach im Wasser. Der Fahrer konnte sich schwer verletzt selbst befreien. Der 39-jährige Fahrer eines Pkw BMW befuhr am Dienstagabend die B 51 in Richtung Diepholz. Nach Zeugenaussagen geriet er dabei in den Gegenverkehr. Erst im letzten Monat konnte er einen Frontalunfall verhindern und nach rechts ...

mehr