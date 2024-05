Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf, Verkehrsunfallflucht Fahrer alkoholisiert - Weyhe, Einbruch in Hütte auf Sportplatz ---

Diepholz (ots)

Barnstorf - Verkehrsunfallflucht / Alkoholisierter Fahrer von Polizei gestellt

Am Donnerstagabend gegen 23.40 Uhr ist Barnstorf, Osnabrücker Straße, ein 28-jähriger Pkw-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat einen Holzpoller beschädigt. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen hatten den Unfall bemerkt und die Polizei alarmiert. Im Rahmen der Fahndung konnte der 28-jährige Fahrer kurz darauf von der Polizei angetroffen werden. Er stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Die Überprüfung ergab einen Wert von 2,2 Promille. Der 28-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt. Der Schaden beträgt ca. 8500 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Pedelec-Fahrer verletzt

Ein 36-jähriger Fahrer eines Pedelec wurde am Donnerstag gegen 11.50 Uhr auf dem Marktplatz in Bruchhausen-Vilsen leicht verletzt. Ein 51-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Straße Am Marktplatz von der Schloßweide Richtung Sportplatz. An einer Kreuzung übersah er den Pedelec-Fahrer und beide kollidierten. Der 36-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt. Da der 51-jährige Pkw-Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand, musste er eine Blutprobe abgeben. Ein erster Test ergab einen Wert von 2,3 Promille. Die Polizei beschlagnahmte auch den Führerschein des 51-Jährigen.

Syke - Gegen Baum

Am Donnerstag gegen 16.00 Uhr wurde ein 54-jähriger Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall auf dem Gödestrofer Damm leicht verletzt. Er befuhr die Straße in Richtung Emtinghausen, als er, vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 54-Jährige verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Weyhe - Einbruch in Sportplatzhütte

Am Donnerstag zwischen 17.00 und 18.00 Uhr sind Unbekannte in eine Holzhütte auf dem Sportplatz des TUS Sudweyhe in der Altenauer Straße eingebrochen. Die Unbekannten rissen einen Teil der Holzverkleidung heraus und bedienten sich dann in der Hütte. Sie entwendeten Getränke und Grillgut. Mehrere Zeugen hatten eine Gruppe Jugendlicher beobachtet und anschließend die Polizei alarmiert. Die Polizei Weyhe bittet Zeugen sich unter Tel. 0421 / 80660 zu melden.

