POL-PDWO: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden und anschließender Flucht - Zeugen gesucht

Worms (ots) - In der Nacht von Freitag, 10.05.2024 - auf Samstag, 11.05.2024 kam es in der Wormser Straße, 67551 Worms in Höhe der Hausnummer 60 zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchiert beim Vorbeifahren einen in Längsaufstellung ordnungsgemäß abgestellten Pkw. An dem parkenden Fahrzeug entstand ein erheblicher Streifschaden. Anschließend verlässt der ...

