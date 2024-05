Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Worms (ots)

In den frühen Morgenstunden des 27.05.2024 kam es in der Lassallestraße in Worms zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Hierbei wurde zur Tatausführung die Seitenscheibe des Fahrzeugs mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen und diverse Gegenstände aus dem Innenraum des Pkw entwendet. Durch das Einschlagen der Seitenscheibe wurde die Alarmanlage des Pkw ausgelöst und hat womöglich den oder die Täter bei der Tatausführung gestört. Die Polizei Worms hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe. Wer hat am 27.05.2024 im Zeitraum zwischen 01:00 und 02:00 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Karl-Marx-Siedlung wahrnehmen können? Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms in Verbindung zu setzen.

