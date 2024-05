Polizei Mettmann

POL-ME: 17-Jähriger von mehreren Personen beraubt - Polizei bittet um Hinweise - Monheim am Rhein - 2405079

Am Freitagnachmittag, 24. Mai 2024, wurde ein Jugendlicher in Monheim am Rhein Opfer eines Raubes. Die Polizei bittet um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.

Das war nach aktuellen Kenntnissen geschehen:

Der 17 Jahre alte Monheimer stieg an seiner Schule in Leverkusen gegen 15:25 Uhr in die Buslinie SB 23 in Richtung Monheim am Rhein. Im Bus sprach ihn ein unbekannter Jugendlicher an und befahl dem 17-Jährigen, an der Monheimer Bushaltestelle "Kulturzentrum" mit ihm auszusteigen. Gemeinsam mit einem weiteren Jugendlichen begaben sie sich zu einer Unterführung an der Spielfläche an der Schöneberger Straße, wo sie zwei weitere Personen trafen. Das Quartett schlug auf den 17-Jährigen ein und verlangte die Jacke, mit der er zu diesem Zeitpunkt bekleidet war.

Anschließend entfernten sich die unbekannten Täter mitsamt der Jacke in Richtung Kaufland. Der 17-Jährige blieb leicht verletzt zurück und meldete den Raub folgerichtig der Polizei.

Die polizeilichen Einsatzkräfte leiteten eine Nahbereichsfahndung ein, welche jedoch kein positives Ergebnis brachte.

Bei der entwendeten Jacke handelt es sich um eine weiße Jacke der Marke "Lacoste", die mit Streifen an den Schultern versehen war, in der Größe XL.

Zu zwei der Täter liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

Person 1:

- zwischen 1,85 und 1,90 Metern groß - schwarze Haare bis zu den Augenbrauen - trug eine Bauchtasche der Marke "Burberry" in der Farbe beige

Person 2:

- zwischen 1,75 und 1,80 Metern groß - schwarze kurze Haare

Die Polizei fragt: Wer hat den Raub an der Unterführung der Schöneberger Straße beobachtet oder kann Angaben zu den unbekannten Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei Monheim am Rhein jederzeit vor Ort oder unter der Rufnummer 02173 / 9594-6350 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell